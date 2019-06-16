غارات سعودية على العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء يعاود طيران العدو السعودي ، في هذه الاثناء, غاراته على العاصمة صنعاء, مستهدفا عدة مناطق شمال المدينة.

وذكر شهود عيان لـ” الخليج 365 ” أن طيران تحالف العدو السعودي عاود فجر اليوم الاحد غاراته على العاصمة صنعاء وضواحيها مستهدفا محيط مطار صنعاء.. فيما لا يزال التحليق مستمرا

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