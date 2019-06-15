شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الريال اليمني في مأرب ومحيطها جراء مكرمة السعودية لمنتسبي الجيش (الصرف اليوم السبت) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعد الريال اليمني خلال اليومين الماضين واليوم السبت، أمام العملات الأجنبية في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، وبعض من مناطق محافظة شبوة جنوب شرق.

ووصل سعر الصرف بالنسبة:

الدولار

بيع: 535

شراء: 537

السعودي

بيع: 142

شراء: 144

ويأتي هذا الصعود جراء صرف المكرمة السعودية لمنتسبي الجيش الوطني بالعملة المحلية، بصرف البنك المركزي وتوريد العملة النقدية السعودية للبنك، وصرفها لدعمه.

