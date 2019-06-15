شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الريال اليمني في مأرب ومحيطها جراء مكرمة السعودية لمنتسبي الجيش (الصرف اليوم السبت) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صعد الريال اليمني خلال اليومين الماضين واليوم السبت، أمام العملات الأجنبية في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، وبعض من مناطق محافظة شبوة جنوب شرق.
ووصل سعر الصرف بالنسبة:
الدولار
بيع: 535
شراء: 537
السعودي
بيع: 142
شراء: 144
ويأتي هذا الصعود جراء صرف المكرمة السعودية لمنتسبي الجيش الوطني بالعملة المحلية، بصرف البنك المركزي وتوريد العملة النقدية السعودية للبنك، وصرفها لدعمه.
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