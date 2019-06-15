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صعود الريال اليمني في مأرب ومحيطها جراء مكرمة السعودية لمنتسبي الجيش (الصرف اليوم السبت)

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عدن - ياسمين التهامي - صعد الريال اليمني خلال اليومين الماضين واليوم السبت، أمام العملات الأجنبية في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، وبعض من مناطق محافظة شبوة جنوب شرق.

ووصل سعر الصرف بالنسبة:
الدولار 
بيع: 535 
شراء: 537 
السعودي
بيع: 142
شراء: 144

ويأتي هذا الصعود جراء صرف المكرمة السعودية لمنتسبي الجيش الوطني بالعملة المحلية، بصرف البنك المركزي وتوريد العملة النقدية السعودية للبنك، وصرفها لدعمه.
 

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