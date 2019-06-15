مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت تفند سبب تردي الخدمة اليوم الجمعة

أصدرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت، بيانا بشأن الانقطاع المتكرر للتيار.
وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان الذي حصل على نسخة منه، كما ورد:
اسباب تكرار الطفي وبرنامج التخفيض ساعتين باساعتين الحاصل با اجزاء من احياء الشرج والكوده واحياء المكلا منذ الساعه 12:00 لصباح اليوم الجمعة تعود بسبب خلل في احد الكيبلات المغذية لتلك الاحياء بالمحطة التحويلية بالهايبر.
وقد تم ارسال فريق العمل الفني فورا عند تلقي البلاغ لسرعة اصلاح الخلل ومازال العمل جارى ولهذه الاسباب نود ان نشعركم بان البرنامج سيكون بهذا الاحياء مؤقت ساعتين تشغيل بساعتين طفي حتى يتم استكمال العمل واصلاح الكيبل.
وتعتذر مؤسسة الكهرباء عن المضايقات التي تحدث نتيجة ساعات الانقطاع المتكررة والخارجه عن ارادتنا..
صادرعن:
ادارة العلاقات العامة والاعلام
بالمؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت.
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