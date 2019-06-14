الصوفي.. في رساله لمحمد بن سلمان لماذا تضرب صنعاء الاولى ان تضرب هادي ومحسن وسفيرك واللجنة الخاصه ؟

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عدن - ياسمين التهامي - رسالة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد
نبيل الصوفي
سمو ولي العهد، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان..
تحية طيبة وبعد..
لماذا تضربون صنعاء، والخلل عندكم في الرياض؟
ما تعرف أنت هادي وعلي ومحسن؟
والجابر كمل ما نقص..
ما يمكن تهيكل المخابرات وتستمر اللجنة الخاصة، وتبحث عن نجاح..
ثلاثتهم أولى بالضرب من صنعاء التي تلعن الحوثي ليل نهار.
“سومار” الإيراني الذي أُطلق على أبها، لم تستخدمه طهران إلاّ بالذراع اليمنية حين ضيَّق عليها ترامب الخناق في الضفة الأخرى.
وشرعية اللجنة الخاصة وإخوان من أطاع الجابر، عاجزون عن مواجهة ذلك سياسياً وإعلامياً، يغرِّدون لنا بهدرة امرئ القيس..
مليارات السعودية تموِّل الفشل بكل نجاح.
إيران واليمن، يعانيان بحدة وقسوة ولا منقذ لهما..
دولة المرشد والحوثي، عصابة واحدة تستخف بالناس في إيران وفي اليمن.
السعودية تعاني فقط من فشل إدارة الشرعية الديبلوماسي والسياسي والإعلامي، أما عسكرياً فالحرب على الحوثي تخنقه كل يوم لولا حسابات اللجنة الخاصة ودكاكينها.
6 سنوات وهذه اللجنة تنتقل من فشل إلى فشل، ولم تراجع تصورها، تنفق مبالغ صخمة جداً.. وآخرتها ما هي غير صفحتين في تويتر وقناة المهرة.
بلا مضمون سياسي ولا عسكري ولا اجتماعي.. تخدم وتستخدم الوجه الأفسد من وجوه الإخوان..
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