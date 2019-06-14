شكرا لقرائتكم خبر عن الصوفي.. في رساله لمحمد بن سلمان لماذا تضرب صنعاء الاولى ان تضرب هادي ومحسن وسفيرك واللجنة الخاصه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسالة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد

نبيل الصوفي

سمو ولي العهد، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان..

‏تحية طيبة وبعد..

‏لماذا تضربون صنعاء، والخلل عندكم في الرياض؟

‏ما تعرف أنت هادي وعلي ومحسن؟

‏والجابر كمل ما نقص..

‏ما يمكن تهيكل المخابرات وتستمر اللجنة الخاصة، وتبحث عن نجاح..

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‏ثلاثتهم أولى بالضرب من صنعاء التي تلعن الحوثي ليل نهار.

“سومار” الإيراني الذي أُطلق على أبها، لم تستخدمه طهران إلاّ بالذراع اليمنية حين ضيَّق عليها ترامب الخناق في الضفة الأخرى.

‏وشرعية اللجنة الخاصة وإخوان من أطاع الجابر، عاجزون عن مواجهة ذلك سياسياً وإعلامياً، يغرِّدون لنا بهدرة امرئ القيس..

‏مليارات السعودية تموِّل الفشل بكل نجاح.

إيران واليمن، يعانيان بحدة وقسوة ولا منقذ لهما..

‏دولة المرشد والحوثي، عصابة واحدة تستخف بالناس في إيران وفي اليمن.

‏السعودية تعاني فقط من فشل إدارة الشرعية الديبلوماسي والسياسي والإعلامي، أما عسكرياً فالحرب على الحوثي تخنقه كل يوم لولا حسابات اللجنة الخاصة ودكاكينها.

‏6 سنوات وهذه اللجنة تنتقل من فشل إلى فشل، ولم تراجع تصورها، تنفق مبالغ صخمة جداً.. وآخرتها ما هي غير صفحتين في تويتر وقناة المهرة.

‏بلا مضمون سياسي ولا عسكري ولا اجتماعي.. تخدم وتستخدم الوجه الأفسد من وجوه الإخوان..