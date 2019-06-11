شكرا لقرائتكم خبر عن من هي اليمنية ايمان التي هاتفها السفير أحمد علي عبدالله صالح؟ وماذا قال لها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الأخ أحمد علي عبدالله صالح، اتصالاً هاتفياً بالأخت إيمان يحيى النشيري، رئيسة القطاع النسائي بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، عضو اللجنة الدائمة، اطمأن خلاله على صحتها عقب إجرائها عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، متمنياً لها الشفاء العاجل. من جانبها عبرت الأخت إيمان النشيري عن امتنانها وشكرها الجزيل للأخ أحمد علي عبدالله صالح، على اتصاله، ولفتته الكريمة، راجية المولى عز وجل أن لا يريه أي مكروه.

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