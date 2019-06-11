شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز السعودية.. المواقع المستهدفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية سعودية ان قوات الدفاع الجوي السعودي اعترض ، مساء الاثنين، 2 صواريخ باليستية أطلقتهم مليشيا الحوثي من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة. ونفس السياق اعلن Advertisements الحوثيين تنفيذ عمليات هجومية بعدد من الطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. هذا ويُنتظر إصدار بيان بالتفاصيل من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية.

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