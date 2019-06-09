شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفاجى الجميع و يكشف الحل الوحيد لانهاء الحرب في اليمن والشعب يستبشر وفرحة عارمة تعم المدن اليمنينة .. (شــاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، أن "التداول السلمي للسلطة" يعد "الحل" لإنهاء الصراع في اليمن المستمر منذ أكثر من أربعة أعوام، في تناقض واضح بين أفعال الميليشيا وأقوالها

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

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وقال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، محمد الحوثي، في حسابه على "تويتر" إن "الايمان بالتداول السلمي للسلطة من جميع اليمنيين الحل".

وأضاف الحوثي "لو كان هذا المبدأ متداولاً لما تم العدوان على اليمن تحت مزاعم لا اساس لها، ولكان التنافس الديمقراطي سيد الموقف، وليس البحث عن التمديد ومواجهة الرافضين له بالقوات الاجنبية"، حسب قوله.

واستشهد الحوثي بما جرى في بريطانيا مؤخراً، حيث قدمت رئيسة الوزراء تريزا ماي استقالتها "بدون ضجيج"، حسب تعبيره.