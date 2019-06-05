شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي عربي شهير يكشف مفاجأة غير سارة لدول احتفلت بـ عيد الفطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد فلكي كويتي أن الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شوال للعام الهجري 1440 هجرية، في عدد من الدول العربية، جريمة في حق العلم، حيث كتب عبر حسابه على تويتر "النهاردة مش العيد فطرتوا الناس بالغلط".

وأوضح الفلكي الكويتي أن كل الدول التي أنزلت صور الهلال كان خاطئة وليست صحيحة وليست تصوير المنطقة العربية وإنما تصوير جنوب أفريقيا، لأن القمر مقلوب وصورة الهلال مقلوبة.

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وقال الفلكي عادل السعدون إن ما حدث جريمة من الجرائم، وأنا أقولها بكل إقدام الهلال لن يشاهد لا في العين ولا في التلسكوب ولا في الكاميرات سي سي دي، في أي منطقة من الكويت إلى المغرب إلى المحيط الهادي والأطلسي إلى شرقي أمريكا الشمالية والجنوبية، هناك يظهر بالتلسكوب ولكن بعدما يكون قد طلع عندنا الفجر، وهناك فرق بيننا وبينهم يصل عدة ساعات.

وأضاف السعدون أن ازدراء العلم مشكلة كبيرة، هناك 20 فلكيًا من مختلف الدول العربية أصدروا بيانًا من المركز الدولي لعلوم الفلك وقالوا إن الهلال لن يرى وبالتالي نسمع أن أحدًا رأى الهلال، يعني 20 فلكيًا غير من لم ينزلوا في الإعلان وكثيرون غيرهم كلامهم كله راح بوش، وبالتالي شخص قال إنه رأى الهلال ونحن متأكدون أنه لن يراه لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب ولا بكاميرات سي سي دي.



وختم بالتأكيد على أنه "للأسف أكررها إثبات الرؤية غير صحيح وليس له أي دواع شرعية، وأفطروا الناس بالغلط".