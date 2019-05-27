الداخلية تعلن بدء صرف رواتب منتسبيها لشهر مايو في المحافظات المحررة

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية بعدن، اليوم الاثنين، بدء صرف رواتب منتسبي الشرطة والأمن في جميع المحافظات المحررة.

ونقل موقع الوزارة الرسمي، عن وكيل وزارة الداخلية لقطاع المالية الموارد البشرية، اللواء يحيى جابر قوله:"إن كل الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز لمرتبات شهر مايو الجاري استكملت اليوم بشكل نهائي.

وأوضح اللواء جابر أن عملية الصرف بدأت اليوم عبر مصرف القطيبي وبنك الكريمي لكافة منتسبي ديوان الوزارة ورجال الشرطة والأمن في عدن وجميع المحافظات المحررة.

وأشار إلى حرص الوزارة على الصرف المبكر بحيث يأتي عيد الفطر إلا وقد استلم الجميع مرتباتهم بكل يسر وسهولة وفي فترة وجيزة حسب ما تقتضي التوجيهات القيادية بذلك".

وطالب اللواء جابر كافة منتسبي الوزارة على الالتزام بالنظام والقانون واحضار وثائقهم الشخصية والعسكرية لاستلام مرتب شهر مايو .

