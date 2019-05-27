شكرا لقرائتكم خبر عن 33 رأس حوثي مقابل الإفراج عن هذا البطل (وثيقة بالاسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة ، على أسماء الأسرى الحوثيين الذين تم مقايضتهم بالأسير الجنوبي البطل احمد المرقشي.

وتظهر الوثيقة أن 33 أسيراً حوثيا تم مقايضتهم مقابل الأسير المرقشي، الذي اعتقل في العاصمة اليمنية صنعاء منذ مايقارب 10 سنوات، عندما قامت قوات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح بمحاولة اقتحام مقر صحيفة الأيام العدنية، فدافع عنها المرقشي، وقتل خلال العملية ضابط يمني من ال المصري اتهم المرقشي بأنه قضى برصاصاته، وتعمد النظام اليمني حتى في عهد الحوثيين في المماطلة في حسم القضية، والتلويح بإصدار حكم الإعدام بحق المرقشي، قبل ان يضطر للإفراج عنه بضغط من

المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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