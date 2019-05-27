شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف الآن.. صعود مفاجئ للريال اليمني امام العملات الاجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد ثالث تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني مساء الأحد 26 مايو 2019م تحسنا ملحوظ للريال اليمني بعد ان قد كان سجل خلال الايام الماضية انتكاسات متتالية ومخيفة.

وجاء تحسن اسعار صرف الريال اليمني بعد أن أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني بعدن عن مصارفات جديدة تمت للمشتقات النفطية والسلع الاخرى الغير مغطاة من الوديعة السعودية .

وأوضح قطاع العمليات بانه تم يوم الخميس القيام بمصارفات جديدة للمشتقات النفطية والسلع الاخرى الغير مغطاة من الوديعة السعودية وبسعر 506 ريال / دولار امريكي والتي تخص عدد من عملاء البنوك للتجارية والاسلامية .

ويستمرالبنك المركزي في المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى – غير السلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية – وفقا للآليات المحددة وبالاسعار التالية :

– سعر 440 ريال /دولار للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية.

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– سعر 506 ريال /دولار للمشتقات النفطية و بقية السلع .

وسجل اخر تحديث لاسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني مساء اليوم الاحد كالتالي:

الدولار شراء 535 إلى 538 البيع 545 ريال.

السعودي شراء 141 إلى 141,5 البيع 143 ريال.

وأكد البنك المركزي بانه لن يتهاون فيما يخص الارتفاع الغير مبرر لسعر الصرف وأنه على استعداد تام لاستخدام الادوات المتاحة بما في ذلك التدخل في السوق وايضا اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين والمضاربين بسعر.