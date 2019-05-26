شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : جماعة الحوثي علناً تهدد ابرز القيادات فيها بنشر مقاطعه الجنسية بسبب اقدام على هذا الفعل ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد ناشطون حوثيون بنشر فيديوهات جنسية للقيادي الحوثي حسين العماد، بعد هجوم الأخير على القيادي النافذ أحمد حامد (أبومحفوظ) المعين من المليشيا مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء .

وكان القيادي الحوثي قد شبه ( أبو محفوظ ) بلص نشل حقائب النساء في صنعاء، والذي اشتهرت قصته بعد رصده من قبل كاميرا إحدى المحلات وهو ينشل حقيبة امرأة ويسحبها في الشارع .

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وجاء تعليق العماد على خلفية الهجوم الذي شنه سلطان السامعي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين على القيادي ( أبو محفوظ ) واتهامه بالفساد والسطو على الصناديق الحكومية والسيطرة على المؤسسات، غير أن الناشطين الحوثيين ردوا على القيادي العماد وهددوه بنشر فيديوهات جنسية له .

ويعد حسين العماد من القيادات البارزة لجماعة الحوثي في صنعاء .

واستخدمت مليشيا الحوثي الفيديوهات الجنسية لإسكات المعارضين لها، وسبق وأن استخدمت ذات الأسلوب مع وزير الخدمة في حكومتهم غير المعترف بها " طلال عقلان " ، والذي أوقفته عن عمله، قبل أن تعيده وتطيح به من منصبه بذات التهمة .