شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف رد نبيل الصوفي على “عاكس خط” بعد تشريح الربع له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الصحفي نبيل الصوفي على حلقة البرنامج الساخر “عاكس خط”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الربع بتجديد اتهامه “لإعلام الإخوان” بخوض معاركه بعيدا عن الحوثي.

وقال الصوفي الذي تحول بعد مقتل صالح إلى إعلامي يتبنى موقف “الانتقالي الجنوبي”، إن اعلام الاخوان يقةد الوعي الى الهامش، دراما ونقاش سياسي ورأي ورأي اخر”.

وأضاف في تغريدة له على “توتير”، “المهم يفصل الوعي الشعبي عن الجبهات.. لهم الفضاء وللحوثي الأرض.. ونحن نجلس نتلفت بين هذا وذاك”.

وقال ردا على ناشط إعلامي أشار له في تغريدة، “انا امسح بكم كحزب وجماعة خرائب البلاد، ولا أعمل لأي حد منكم حتى اشارة، وذا فرق كبير لوحده”. ووجه الربع انتقادات لاذعة للصوفي وانتقادات أخرى لحزب الإصلاح الذي كان ينتمي له الصوفي.