شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف رد نبيل الصوفي على “عاكس خط” بعد تشريح الربع له والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رد الصحفي نبيل الصوفي على حلقة البرنامج الساخر “عاكس خط”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الربع بتجديد اتهامه “لإعلام الإخوان” بخوض معاركه بعيدا عن الحوثي.
وقال الصوفي الذي تحول بعد مقتل صالح إلى إعلامي يتبنى موقف “الانتقالي الجنوبي”، إن اعلام الاخوان يقةد الوعي الى الهامش، دراما ونقاش سياسي ورأي ورأي اخر”.
وأضاف في تغريدة له على “توتير”، “المهم يفصل الوعي الشعبي عن الجبهات.. لهم الفضاء وللحوثي الأرض.. ونحن نجلس نتلفت بين هذا وذاك”.
وقال ردا على ناشط إعلامي أشار له في تغريدة، “انا امسح بكم كحزب وجماعة خرائب البلاد، ولا أعمل لأي حد منكم حتى اشارة، وذا فرق كبير لوحده”. ووجه الربع انتقادات لاذعة للصوفي وانتقادات أخرى لحزب الإصلاح الذي كان ينتمي له الصوفي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف رد نبيل الصوفي على “عاكس خط” بعد تشريح الربع له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.