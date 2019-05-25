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التوقعات الفلكية لموعد عيد الفطر المبارك

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عدن - ياسمين التهامي - يتوقع ان يكون 4 يونيو من الشهر القادم هو موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام .

حيث تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1440، وسائر الأشهر الهجرية في اليمن وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها العلماء ، التي تقطع بوجود الهلال الجديد ولا تضمن رؤيته.

 

وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان، 3 يونيو المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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