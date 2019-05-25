شكرا لقرائتكم خبر عن التوقعات الفلكية لموعد عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتوقع ان يكون 4 يونيو من الشهر القادم هو موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام .

حيث تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1440، وسائر الأشهر الهجرية في اليمن وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها العلماء ، التي تقطع بوجود الهلال الجديد ولا تضمن رؤيته.

وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان، 3 يونيو المقبل.