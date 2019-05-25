شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مهول للدولار اخر اسعار الصرف اليوم السبت 25 مايو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي 148 الدولار الأمريكي 561 Advertisements أسعار الشراء في عدن : الريال السعودي 148.50 الدولار الأمريكي 564

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