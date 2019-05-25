شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف قائد الشرطة العسكرية بتعز قبل قليل .."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطف مسلحون مجهولين فجر اليوم قائد الشرطة العسكرية في تعز العميد جمال الشميري. وقال مصدر عسكري ان مسلحين مجهولين اعترضو سيارة العميد جمال الشميري في مدخل منطقة طور الباحة وانزلوة من سيارته التي كان على متنها برفقة اسرته ، واقتادوة الى جهة مجهولة نحو محافظة لحج

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