شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة لشلال قبل لحظات من استشهادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فادت الانباء الواردة من محافظة الضالع عن استشهاد القائد البطل ‎شلال الشوبجي مدير أمن ‎ميناء المعلا في جبهة ‎حجر الضالع.

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