ميليشيات الحوثي تعتقل مشرفيها بتهمة الخيانة والتخاذل

قالت مصادر أمنية في صنعاء أن ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" التابع لميليشيات الحوثي الانقلابية شن حملة اعتقالات طالت عدداً من مشرفي جماعة الحوثي في العاصمة ومحافظتي ذمار وإب، بتهمة "الخيانة والتخاذل" بحشد مقاتلين إلى الجبهات.

وذكرت المصادر، أن عناصر الأمن الوقائي اعتقلوا عدداً من المشرفين التابعين للجماعة في صنعاء أثناء تواجدهم في لقاء خاص بأحد المنازل في صنعاء الاعتقالات طالت العشرات في محافظتي ذمار وإب، وتم اقتيادهم من قبل عناصر الأمن الوقائي إلى جهات غير معلومة.

وأضاف المصدر، إن الحملة جاءت متزامنة مع تكبد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة في عدة جبهات مؤخراً، أبرزها جبهة شمال الضالع.