البيضاني: الأمم المتحدة لم تفلح في حل أي نزاع عسكري

قال الصحفي، صالح البيضاني، اليوم الجمعة، "منذ تأسيس الأمم المتحدة لم تفلح في حل أي نزاع عسكري أو سياسي".

وأضاف البيضاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - " وكل ماتقوم به هو تشغيل كوادرها من المبعوثين والموظفين والدبلوماسيين المتقاعدين الذين باتوا عبء ثقيل على العالم واستنزاف مستمر لموارد المنظمة الدولية".