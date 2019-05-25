البيضاني: الأمم المتحدة لم تفلح في حل أي نزاع عسكري

قال الصحفي، صالح البيضاني، اليوم الجمعة، "منذ تأسيس الأمم المتحدة لم تفلح في حل أي نزاع عسكري أو سياسي".
وأضاف البيضاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - " وكل ماتقوم به هو تشغيل كوادرها من المبعوثين والموظفين والدبلوماسيين المتقاعدين الذين باتوا عبء ثقيل على العالم واستنزاف مستمر لموارد المنظمة الدولية".
وذكر في تغريدة أخرى" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد ثقته الكاملة في مبعوثه الخاص إلي اليمن مارتن غريفيث".
وتابع "المهم هو ثقة الأطراف اليمنية به كوسيط محايد وليس ثقة غوتيريش الني يبدو انه سيفقدها قريبا مع احتمال تعيينه لمبعوث رابع إلى اليمن قريبا".
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