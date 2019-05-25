جميح يعلق على تصريحات السامعي حول فساد مليشيا الحوثي

علق الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، على تصريحات الشيخ سلطان السامعي، حول فساد جماعة الحوثي.

وكتب جميح مخاطبا السامعي المحسوب على الجماعة منذ زمن: يا سامعي... جماعتك لا تستحي... جماعتك لم تسرق الصناديق والوفورات ومحافظ البنوك، كما ذكرت، وحسب. جماعتك "سرقت الطعام من أفواه الجياع"، كما قال برنامج الغذاء العالمي.

وأضاف جميح: جماعتك يا سامعي تتهم خصومها بأنهم مرتزقة السعودية، فيما تمتلئ "بدرومات" بيوتهم بالمواد الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان.

وتابع: جماعتك ليس لديها "إباء الخصوم"، لأن الخصم الأبي يموت جوعاً، ولا يأكل من هبات خصومه.

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ومضى قائلا: لا تخدع نفسك عزيزي سلطان، حول طهر هذه الجماعة المراوغة، فقد كان السلاليون في اليمن يحدثون الناس عن أنهم لا يأخذون "الصدقات" على اعتبار أنها محرمة عليهم، كونهم-كما يروون-من "أهل البيت"، الذين لا يجوز أن يأخذوا "أوساخ الناس". ولما جلبوا الحرب على اليمن بحمقهم وجاءت المنظمات الإغاثية معها، نسي الكهنة فتواهم، ولطشوا "أوساخ" الجن والإنس!.

وقال: أنت تعرف أن الحوثي مثل الجرادة، تأكل الأخضر واليابس والشجر والحجر، وتبدو نحيلة بجلد يابس، كأنها تعاني من مجاعة مزمنة.

واستدرك: مع أنني أحييك لانتفاضتك ضد فساد "جراد الله"، فدعني أقول إنك أخطأت بتوجهك لمن تسميه "السيد"، ليكافح الفساد، وقد أضفيت عليه أوصافاً أنت في قرارة نفسك تعرف أنها لا تنطبق على اللص عبدالملك، وعمه اللص عبدالكريم الذي أتمنى أن تتحدث عن فساده، كما تحدثت عن فساد حامد.