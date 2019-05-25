هاجم المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور، اليوم الجمعة، الإخوان متهما إياهم بالنفاق والتدليس.وقال لقور في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "رجال الرجال الجنوبيين يرسمون الخطط العسكرية لمواجهة زنادقة الحوثة و تحرير الأرض في ميادين القتال وأشباه الرجال من خوارج العصر الإخوان المسلمين يفبركون الأخبار الكاذبة من غرف فنادقهم للنيل من هؤلاء الشجعان".
وشدد أنه" بعد خمسين سنة من قتل عبدالرقيب عبدالوهاب و سحله في صنعاء و صلبه لا لشيء إلا لأنه أراد أن يجعل رأسه برأس اهل الهضبة الزيدية، اليوم سلطان السامعي صدق نفسه أنه قيادي مع الحوثة و يريد أن يكون رأسه برأس موظف زيدي في الرئاسة".
واختتم"السؤال متى يتم قتل السامعي لأنه اقترب من التابو الحوثي.؟".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي جنوبي مهاجما الإخوان: لم يعد هناك ما يمكن قوله في نفاقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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