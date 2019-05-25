محلل سياسي جنوبي مهاجما الإخوان: لم يعد هناك ما يمكن قوله في نفاقهم

هاجم المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور، اليوم الجمعة، الإخوان متهما إياهم بالنفاق والتدليس.

وأضاف "الحقيقة لم يعد هناك ما يمكن قوله في نفاق الإخوان وتدليسهم و دناءة أفعالهم".

وشدد أنه" بعد خمسين سنة من قتل عبدالرقيب عبدالوهاب و سحله في صنعاء و صلبه لا لشيء إلا لأنه أراد أن يجعل رأسه برأس اهل الهضبة الزيدية، اليوم سلطان السامعي صدق نفسه أنه قيادي مع الحوثة و يريد أن يكون رأسه برأس موظف زيدي في الرئاسة".

واختتم"السؤال متى يتم قتل السامعي لأنه اقترب من التابو الحوثي.؟".