"البحسني" يوجه قادة الوحدات العسكرية بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الأمنية

وجه محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالم البحسني، قادة الوحدات العسكرية بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الأمنية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وأيام عيد الفطر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعاً لقادة الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية. حيث وجه البحسني، القادة بالإشراف المباشر على سير الأداء، وتنفيذ المهام، وتلمّس أحوال الجنود، ورفع روحهم المعنوية والجاهزية القتالية، واليقظة في الوحدات العسكرية، ومواقع المهام الموكلة اليهم.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد جرى في اللقاء تقييم الأداء، ومناقشة مستوى الانجاز، وجهود المؤسسة العسكرية الى جانب المؤسسة الأمنية في انجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان، ومضاعفة الأداء والجاهزية والاستعداد للعشر الأواخر من شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن التقدير لمستوى أداء الوحدات العسكرية خلال شهر رمضان على وجه الخصوص، ودورهم الفاعل في انجاح الخطة الأمنية للشهر الفضيل.