تفجير ألغام بحرية من مخلفات الحوثيين بساحل منظر جنوب الحديدة

فجرت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة ألغام بحرية من مخلفات المليشيات الحوثية في سواحل منطقة منظر جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر في فرق الهندسة، إن الفرق المشتركة عثرت على عدة الغام بحرية في ساحل منطقة منظر التابعة لمديرية الحوك ، كانت قد زرعتها المليشيات في عمق البحر قبل خروجها من المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن فرق الهندسة قامت فور تلقيها بلاغ بالتوجة للساحل ووجدت الألغام على ساحل منظر بعد أن قذفتهم أمواج البحر ، وإبطال خطرها المهدد لحياة مئات الصيادين ومرتادي البحر وقامت بجمعها وتفجيرها.

وتزايدت مخاوف المواطنين والصيادين الذي يمارسون مهنة الإصطياد من وجود الألغام البحرية وامتنع عدد كبير منهم عن ممارسة أي نشاط في ساحل منظر ، بعد عثورهم على عدد من الألغام التي زرعتها المليشيات قبل فرارها من المنطقة.

وأودت الألغام البحرية بحياة عدد من المدنيين بينهم صيادون أثناء قيامهم بالإصطياد اليومي ، الأمر الذي سبب عزوف معظمهم نتيجة خوفهم من وجود كميات ألغام أخرى في عمق البحر