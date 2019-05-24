حتى لا تكشف علاقته بالإرهاب.. توجيهات من الإصلاح بإغلاق ملف «بلال الوافي» (خاص)

كشفت مصادر خاصة، بأن توجيهات عليا من قيادة حزب الإصلاح والقيادات العسكرية التابعة للحزب بتعز صدرت بإغلاق ملف الإرهابي أبو الوليد الوافي «بلال الوافي» وتنصيب شخصاً آخر بدلا عنه.

وأرجعت المصادر في حديثها مع "الخليج 365"، الأسباب" كون علاقة بلال بوالده الدكتور علي الوافي رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح تفضح علاقة الحزب بهذه التنظيمات الإرهابية خاصة بعد كشف النقاب عن أنه ابن القيادي الإصلاحي الكبير ".

وترى المصادر، بأنه قد تكون الشخصية البديلة تتزعم تنظيم داعش صوريا بينما يبقى بلال يدير التنظيم بشكل خفي.

كما أكدت المصادر أن قيام حزب الإصلاح اليوم بحركة اعتقال الإرهابي بلال الوافي حركة مفضوحة.

وتابعت" حيث أن بلال الوافي كان طوال سنة ونصف يدير مركز تدريب وتجنيد للعناصر الإرهابية في منطقة تقع تحت سيطرة اللواء 17 مشاة وبتنسيق وتعاون مع اللواء خاصة وهذا التنسيق ظهر في المعركة التي دارت في الأشهر السابقة بين كتائب أبي العباس وبين هذه التنظيمات الإرهابية والتي استطاعت الكتائب قتل أخطر قيادات الإرهاب في داعش والقاعدة بريف تعز ".

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ومضت" حيث ظهر اللواء 17 مشاة بالسند الداعم لتلك التنظيمات وسهل هروب أبوالوليد الوافي « بلال الوافي » وبعض القيادات الأخرى التابعة للتنظيم من مربعه وتقديمه الدعم اللوجستي والعسكري أثناء ملاحقة الكتائب لهم".

وبحسب المصادر، جاء اعتقال بلال الوافي والفيلم الهوليودي الذي أخرجه حزب الإصلاح بخصوص الحزام الناسف والمحاصرة والإقتحام والقبض عليه في المعركة التي لم يجرح فيها أحد ولم يطلق فيها الرصاص تمهيداً للحملة التي سيشنوها على الكدحة والشمايتين بالايام القادمة تحت ذريعة أن التحقيقات مع بلال كشفت عن وجود عناصر ارهابية هناك ".

وشددت على أن حزب الإصلاح يجهز حملة عسكرية ضد كتائب أبي العباس في الكدحة ويحشد لها من حوالي عشرة أيام.

وتقول المصادر" فلو كان حزب الإصلاح صادقاً في هذه العملية وغيرها وأنه لاعلاقة له بتلك التنظيمات لقام بتسليم الإرهابي بلال الوافي وهاشم الصنعاني وبقية من يتواجدون معه من القيادات الإرهابية إلى شعبة مكافحة الإرهاب والنيابة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بعدن ليتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى العدالة لتطبيق العقوبة التي يستحقونها ".

واختتمت" ستثبت لكم الأيام أنه لن يفعل ذلك حتى لاتكشف التحقيقات علاقته بهذه القيادات والتنظيمات الإرهابية".