غلاب: سيزداد الصراع داخل الحوثية وبينها وبين الآخرين

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الجمعة، "أصبحت أطراف الانقلاب وشبكاتهم على قناعة أن محاصرة شبكات التنظيم الذي يديره جناح صعدة المرتبط بعبدالملك ودائرة".

‏وبين غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "يرون أن الخروج من معضلتهم القاتلة تتطلب إعادة توزيع القوة خارج سياق تركزها بأيدي جناح صعدة وتجاوز مآلات سلوكه المتخبط والتي تقود أطراف الانقلاب الى سقوط في هاوية مريعة".

وتابع "سيزداد الصراع داخل الحوثية وبينها وبين الآخرين وأطرافه"

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‏ بين أن "الحزب الامامي وشبكاته ويسعى لتهميش عبدالملك ودائرته وسيتحرك لاعادة تركيبة القوة لصالحه".

‏ كتب " الحلفاء الذين يفقدون تأثيرهم ويتم استتباعهم بالإخضاع ومصالح بحدودها الدنيا".

‏ واختتم " الفئات المتضررة من موظفين وتجار وقبائل وعسكريين وغيرهم".