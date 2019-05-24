عدن: تنظيم حلقة نقاش عن دور البحوث الزراعية في الامن الغذائي والحفاظ على البيئة

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عدن - ياسمين التهامي - نظم مركز بحوث الاغذية وتقنية مابعد الحصاد ، والجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة ،مساء امس ، في العاصمة المؤقتة عدن ، حلقة نقاشية حول دور البحوث الزراعية في الامن الغذائي والوضع البيئي. وفي الحلقة تم تقديم ورقتي عمل حول دور البحوث الزراعية في الامن الغذائي لمدير عام المركز الوطني لبحوث الثروة الحيوانية الدكتور الخضر عطروش ، و الوضع البيئي في محافظة عدن لمدير عام مركز بحوث الاغذية وتقانات مابعد الحصاد الدكتور عبدالله عمر باخوار . وفي حلقة النقاش أشار مدير عام مركز بحوث الاغذية الدكتور عبدالله باخوار ، الى ان هذه الفعالية تأتي في اطار اهتمام مركز بحوث الاغذية وتقانات مابعد الحصاد بجانبي الامن الغذائي والحفاظ على البيئة ، و توعية المجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في تحسين البيئة والحفاظ عليها بالطرق والاساليب الامنه . واكد على أهمية وضع خطط حكومية لتحسين الوضع البيئي بما يكفل الحفاظ على التوازن البيئي والدور التنموي والخدمي والاستغلال الامثل للمزايا البيئية ، واعادة تدوير النفايات ومياه الصرف الصحي ومخلفات البناء في مختلف المجالات.



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