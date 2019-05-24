شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه بمحمد بن زايد نجل صالح يتلقى رسالة تحذير شديدة اللهجة.. وتلويح بمصير والده.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر محامي الرئيس الراحل، محمد المسوري، أحمد علي عبدالله صالح من الوقوع في الخطأ الفادح الذي وقع فيه صالح، وانتهى بقتله نتيجة رفضه قبول النصائح.

وقال المسوري في تغريدة رصدها "ناس تايمز" ‏إلى الأخ أحمدعلي عبدالله صالح.. والله إني لك ناصح أمين، لا تقع في الخطأ الذي وقع فيه الوالد الشهيد.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل "وثق فيمن سلموا رأسه للحوثة".. مضيفًا: وأجد بعضا منهم قد إنتقلوا إليك".

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وأضاف المسوري :"فوالله أن وجودهم حولك ليس حبا فيك وإنما ليعيدوا الكرة معك بعد الزعيم الشهيد".

واختتم المسوري رسالته بالقول: "حاول أن تأخذ بالنصيحة ولو مرة واحدة".

يأتي ذلك عقب ظهور نجل صالح، المقيم في أبوظبي، برفقة قيادات إماراتية.