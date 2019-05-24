شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الوطني تهاجم مواقع المليشيا شمال وشرق تعز وتحرز تقدم جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرز الجيش الوطني في محافظة تعز فجر اليوم الجمعة، تقدماً اثر هجومه على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية وكبدها خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري إن الجيش الوطني هاجم مواقع المليشيا الانقلابية في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير وحقق تقدما باتجاه جبل الوعش المطل على شارع الستين والخمسين شمال المدينة" .

وأضاف المصدر: "إن عدد من مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر المليشيا ولازالت المواجهات مستمرة ".



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