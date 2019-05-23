شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تكشف عن اللحظات الحاسمة في القضاء على الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة سعودية إن الاعتداءات الحوثية مبلغا لا يمكن السكوت عنه باستهداف تلك السفن والمنشآت، ووصلت إلى مرحلة خطيرة لابد من مواجهتها بحزم وقوة”.

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية في افتتاحية عددها الصادر اليوم، بعنوان “التصعيد الحوثي تهديد إقليمي ودولي”: “لاشك أن تصعيد الميليشيات الحوثية لاعتداءاتها المتكررة (..) أمر بالغ الخطورة يدفع إلى أهمية المناداة بتضافر الجهود الدولية لكبح جماح تلك الميليشيات ووقف اعتداءاتها بدعم من النظام الإيراني على السفن التجارية والمنشآت النفطية ليس حفاظا على المصالح الإقليمية فحسب بل حفاظا على المصالح الدولية أيضا”.

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واعتبرت الصحيفة أن الاعتداءات الحوثية المتعاقبة على مدن المملكة لا يمكن أن تثني الجهود السعودية التي تقود دول التحالف العربي من أجل إنقاذ اليمن من براثن من وصفهم بـ”الطغاة” (في إشارة إلى الحوثيين) الذين مازالوا يذيقون أبناء اليمن الأمرين بتسلطهم بمعاضدة أعوانهم حكام طهران.

واتهمت الصحيفة إيران بتزويد الحوثيين بالأموال والأسلحة والعناصر للهجوم على المملكة والمدن اليمنية والسفن التجارية والمنشآت النفطية كأسلوب إجرامي لنشر صور الإرهاب الذي تتزعمه إيران وعملاؤها في اليمن وغيره من البلدان في الشرق والغرب.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها “أزف الوقت الذي يجب أن يتحرك المجتمع الدولي من خلاله لتقليم أظافر أولئك الإرهابيين الذين يستمدون قوتهم من النظام الإيراني، واحتواء الإرهاب يكمن في التخلص من الرأس المدبر لكل الأعمال التخريبية والاجرامية التي وصلت إلى مرحلة خطيرة لابد من مواجهتها بحزم وقوة”.