"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع مساعدات غذائية في قندهار بأفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس عشر توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ولاية قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية. ووفق وكالة "واس" الرسمية، فقد جرى توزيع سلال غذائية رمضانية تزن 7 أطنان و869 كيلو غرام في الولاية، استفاد منها 183 أسرة. وشكر حاكم قندهار حيات الله حيات المملكة ممثلة بالمركز على دعمها الإنساني للفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الأفغاني وخاصة في الولايات الجنوبية. ويوزع المركز مساعدات غذائية في عدد من البلدان خلال الشهر الكريم.

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