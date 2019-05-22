التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ورحب نائب الرئيس بالسفير هنزل كسفير جديد لدى بلادنا..متمنياً له النجاح والتوفيق في مختلف المهام المنوطة به. كما عبر نائب الرئيس عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الأمريكي السابق ماثيو تولر في إطار الدعم المستمر للولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها للشرعية ولجهود إرساء السلام ومنع التدخل الإيراني وأذرعه في المنطقة. Advertisements وأشار نائب الرئيس إلى مجالات التعاون المختلفة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية وفي المقدمة منها المجال العسكري والأمني ومجال محاربة الأرهاب. وأكد استمرار جهود الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العمل على استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي والإرهاب الداعشي في آنٍ واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحمر يستقبل السفير الأمريكي الجديد ويؤكد انحياز الشرعية لخيار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.