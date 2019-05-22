شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات وتحركات مسلحة للحوثيين في مدينة الحديدة تناقض مزاعم "غريفيث" عن التزامها بتنفيذ اتفاق السويد..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعزيزات وتحركات مسلحة للحوثيين في مدينة الحديدة تناقض مزاعم "غريفيث" عن التزامها بتنفيذ اتفاق السويد..! رصدت وحدات الاستطلاع التابعة للمقاومة المشتركة الساعات الماضية تعزيزات وتحركات وتجمعات مسلحة للمليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة ضمن تصعيدها المتواصل والهادف لنسف اتفاق السويد. Advertisements وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية لـ "وكالة 2 ديسمبر"، أن تعزيزات المليشيات الحوثية انتشرت في مواقع مستحدثة داخل الأحياء السكنية القريبة من خطوط التماس. وتزامنت تحركات المليشيات مع قصف متواصل بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة والمقاومة المشتركة في شارعي صنعاء والخمسين وكذلك في الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة، وفقا للإعلام العسكري. وأضاف أن كل تحركات المليشيات المدعومة إيرانيا مرصودة في الأحياء التي لاتزال تحت سيطرتها بمدينة الحديدة وفي حال حاولت التسلل صوب الأحياء والشوارع المحررة سيتم ردعها بقوة . واعتبر تحركات المليشيات الحوثية تتناقض مع مزاعم المبعوث الأممي غريفيث عن تنفيذها الخطوة الأولى لإعادة الانتشار.

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