بعد سخريته من الجنود السعوديين المشاركين في العدوان على اليمن .. النيابة تستدعي فنان سعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



ذكرت مصادر اعلامية خارجية أن النيابة السعودية، استدعت فنان سعودي ساخر، للتحقيق معه بشأن اتهامه بـ”الإساءة” إلى الجنود السعوديين المصابين في المعارك مع ابطال الجيش واللجان باليمن، وفق وكالة أنباء الاناضول.

وأعاد مغردون سعوديون، خلال الساعات الماضية تداول فقرة كوميدية تعود إلى قبل عامين، اعتبروها “سخرية واستهزاء”، قال فيها الفنان الساخر أسامة سالمين، عن مصابي المعارك السعوديين: “نرفه عنهم في الحرب، واحد يده مقطوعة خليه يجي (يأتي) يضحك”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، أصدرت النيابة العامة قرارا باستدعاء أحد الممثلين (سالمين) والتحقيق معه حول صحة مقطع فيديو يتضمن إساءة لرجال الحد الجنوبي (الحدود مع اليمن)”، في إشارة إلى الجنود السعوديين المشاركين في المعارك ضد اليمن.

وأكدت النيابة أنها “ترصد التجاوزات وتلاحق أصحابها، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده”.

بدورها، أعلنت وزارة الإعلام السعودية، عبر “تويتر”، إحالة “سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه في الواقعة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الفنان السعودي الساخر بشأن الأمر.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن عدوانا بين تحالف تقوده السعودية بمشاركة اكثر من 17 دولة وبين ابناء اليمن وذلك منذ مارس 2015.

وقد خلف العدوان أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.