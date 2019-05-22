شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنقلابيين "مهدي المشاط" يعلن إستسلامة ويناشد قمة مكة (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب مهدي المشاط ان الواقع المتردي هو نتاج تغييب الصانع الحقيقي للوحدة وهو الشعب، وتنصيب وتحكيم الأشخاص بدلًا عن الشعب.
ورحب المشاط في كلمة له بالذكرى الـ29 للوحدة بمصالحة وطنية شاملة وبحوار داخلي شامل يفضي إلى استعادة إخائنا ووحدتنا وبناء اليمن القوي.
ونوه المشاط بانه يأمل بأن تهدف القمم الخليجية والعربية الى لسلام في المنطقة واستعادة الإخاء العربي والإسلامي، وأن تنأى عن دعم السياسات الخاطئة.
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