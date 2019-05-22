الإعلام الحربي يثلج صدور اليمينيين بغنائم الجيش واللجان في قعطبة (صور)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع وزع الاعلام الحربي، الثلاثاء، صور لغنائم وعتاد عسكري كبير ومتنوع إغتنمه ابطال الجيش واللجان الشعبية في عمليات تطهير مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.

وشملت الغنائم على عدد كبير من الأسلحة المتنوعة بين قواذف ومدافع حديثة ورشاشات متطورة وذخائر متنوعة وعربات دفع رباعي وأطقم عسكرية خلفها مرتزقة العدوان قبل فرارهم من المنطقة.

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