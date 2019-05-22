إب: حادثتي طعن في مديريتي مذيخرة وجبلة والجناة مسلحون حوثيون

أقدم مسلح حوثي على طعن فاعل خير، في مديرية مذيخرة، جنوب غرب إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية ، إن مسلح حوثي يُدعى" حسن على محمد قحطان" قام بطعن رجل الخير" صادق علي مهدي" بعدة طعنات، لعدم اعطاءه "تمر" ،وزعه المجني عليه على بعض المحتاجين في قرية ذي حافظ عزلة الجوالح بمديرية مذيخرة.

وبحسب المصادر فإن المسلح الحوثي لاذ بالفرار إلى رادع عقب تنفيذه الجريمة، فيما تم إسعاف المجني عليه إلى مدينة إب وأجريت له عمليات أوعية وشرايين.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية في مدينة جبلة، قيام مجند في صفوف الحوثيين، بطعن زوجته لتأخرها في إعداد وجبة العشاء .

ونقلت المصادر عن مقربين من المجني عليها، بأن حالتها خطرة وتم إسعافها إلى أحد المستشفيات، فيما تم إلقاء القبض على الزوج وإيداعه السجن.

وارتفعت منسوب الجرائم الجنائية في محافظة إب خلال أيام شهر رمضان المبارك في ظل فوضى امنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.

