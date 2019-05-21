شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الإثنين (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعيش اليمنيون حالة من القلق مع اقتراب عيد الفطر المبارك فالتجار الملاعين يرفعون اسارهم الى السماء والحوثة والشرعية لا يوفرون اي شيء ولا يقومون باي عمل لمساعدة المواطنينين، وطالما جيوب المسؤولين عامرة بملايين الدولارات فانهم يساهمون في رفع سعره وليس في انخافضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مفاجئ للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الإثنين (الاسعار الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.