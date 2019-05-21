شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... اول ظهر للسيد مع احمد علي في احد دول التحالف العربي.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت القيادية المؤتمرية فائقة السيد مع أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد خروجها من صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي . وتمكنت القيادية المؤتمرية فائقة السيد من الخروج من صنعاء بعد أن كانت تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليها الحوثيون وبعد أن ساءت حالتها الصحية تمكنت فائقة من الخروج إلى خارج اليمن على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي . والتقى احمد علي عبدالله صالح فائقة السيد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بحضور الشيخ ناصر باجيل والشيخ صالح ابو عوجاء والعقيد الركن حامد ابو حورية وعدد من قيادات المؤتمر .

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