سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات الإفطار في حضرموت وأبين وصنعاء

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة، في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين، والأسر الفقيرة ونزلاء السجون.

كما تم في محافظة صنعاء توزيع 1,326 وجبة إفطار رمضانية جاهزة لنازحي مديرية ارحب ونازحي مديرية همدان ونازحي مديرية حرز.

أما محافظة أبين فتم توزيع 1,224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال خدمات والنقاط الإمنية ووالأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.