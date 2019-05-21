شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث لأول مرة : افتتاح سوق تجاري كبير من قبل هذه السيدة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سليم المعمري: في مشهد جميل نال إعجاب و استحسان الجميع قامت والدة المستثمر عبدالقوي بن هويش أحد شركاء سوق رد سي مول الكائن في جولة كالتكس بمديرية المنصورة بقص شريط افتتاح المجمع التجاري كغير العادة عندما كان يقوم مسؤولين محليين بافتتاح الأسواق .

حيث تم افتتاح سوق رد سي مول التجاري بحضور مدير عام مديرة المنصورة محمد عمر البري وعدد من قيادات السلطات المحلية والأمنية بعدن.

وبعد قص شريط الافتتاح طاف مدير المنصورة وكافة المواطنين بالسوق وأقسامه، مشيدين بافتتاح مثل هذه الأسواق التي ستنعش الحياة الاقتصادية بعدن وستمتص البطالة.

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وعبروا عن سعادتهم الغامرة بافتتاح سوق رد سي مول، مؤكدين إن هذا الافتتاح يحمل رسالة مفادها أن عدن تنعم بالأمن والاستقرار وتسير نحو النهضة الاقتصادية المتنوعة.

ووجهوا الدعوة من خلال وسائل الإعلام، إلى رأس المستثمرين ورجال الأعمال للعودة والاستثمار في عدن وانعاش الحياة الاقتصادية في ظل الأمن والاستقرار الذي تشهده عدن اليوم.

وصاحب الإفتتاح إطلاق الألعاب النارية، وسط حضور مئات الأسر والمتسوقين، حيث أقيم مهرجان رد سي مول الترفيهي والذي تم خلاله توزيع جوائز عينيه ضخمة بينها سيارتين وأدوات منزلية والكترونية.

يذكر أن سوق رد سي مول يتكون من 7 طوابق جملة وتجزئة ويحوي 60 محل تجاري بمختلف البضائع (ذهب، اكسسورات، عطورات، ملابس). ناهيك أنه سيوفر ما يقارب 1000 فرصة عمل للشباب من أبناء عدن.