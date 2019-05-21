شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صاروخ الطائف أمير كبير في الأسرة الحاكمة يتوعد بدك صنعاء ويصدر تحذير شديد اللهجة للمغتربين اليمنيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الأمير السعودي عبدالعزيز بن متعب آل سعود، اليوم، على استهداف مليشيات الحوثي لمواقع حيوية إسلامية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف في تغريدة له عبر ، تويتر، " أتباع الملالي لا حرمة لديهم لحرم المسلمين ولا لشهر الصوم ولا للصائمين عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، .

وقال في ختام تغريدتة ومن يتعاطف مع هؤلاء الحوثة في اشارة للمغتربيين في المملكة فقد ظلم نفسه فمن لا يراعي حرمة الله لايستحق الشفقة كم نتمنى أن تدك صنعاء إلى ان يهلك الطاغية فينعم أهل اليمن بعد شقاء".

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