شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سابق في الشرعية يهاجم الرئيس "هادي لا ينفع حتى راعي غنم" (وتحرك رئاسي ضده.. تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة من مكتب رئاسة الجمهورية ان القباطي ينشر شائعات تسيء للرئيس هادي شخصيا وانه قال "هادي لا ينفع حتى راعي غنم"

وذكر الناشط الحقوقي منذر عبدالصمد الحفنشي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي منشورا قال فيه ان وزير الاعلام السابق محمد القباطي سخر من الرئيس هادي وقال "كل من يحيط بهادي فقط يدور فلوس باللون الأخضر وجميعهم لا يحترمونه"

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