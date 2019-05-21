شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع قناة أبوظبي يعلن بشائر انتصارات متتالية... وحلقة عاكس خط ضد الانفصاليين قد شارفت على مليون مشاهدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر قبل قليل الاعلامي عادل اليافعي مذيع قناة ابو ظبي تغريدة رصدها سمابرس عبر حسابة في تويتر قال ان بشائر الخير والانتصارات ؛تتوالي يا ؛ شعبنا اليمني العظيم: ونحن نحتفل بذكرى #الوحدة المباركة ؟ نبشركم ؛ أن حلقة #عاكس_خط ضد #الجعاربة الانفصاليين قد شارفت ؛على ؛مليون مشاهدة عاشت اليمن حرة مستقلة قادمون يا صنعاء. بشائر الخير والانتصارات ؛تتوالي يا ؛ شعبنا #اليمنيالعظيم:

ونحن نحتفل بذكرى #الوحدة المباركة ؟ نبشركم ؛ أن حلقة #عاكس_خط ضد #الجعاربة الانفصاليين قد شارفت ؛على ؛مليون مشاهدة

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