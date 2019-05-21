شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الحكومة : لن نقبل بأن تكون الوظائف في عدن وحضرموت وشبوة حكرا لأصحاب هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي بأن محافظات عدن وحضرموت وشبوة هي محافظات يمنية وينبغي أن تكون لكل أبناء اليمن حقوق فيها . وأضاف بادي في مداخلة له عبر قناة سهيل الفضائية : " لن نقبل بأن تكون الوظائف في عدن وحضرموت وشبوة حكرا لأصحاب هذه المحافظات " . وأكد المتحدث باسم الحكومة بأن المحافظات الجنوبية هي محافظات يمنية والوظائف فيها ينبغي أن تكون لكل اليمنيين " .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة : لن نقبل بأن تكون الوظائف في عدن وحضرموت وشبوة حكرا لأصحاب هذه المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.