وزير التعليم العالي يشيد بإنجازات المخترعين بالمحافل الدولية ودور مؤسسة حضرموت في تشجيعهم

أشاد الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإنجازات الدولية التي حققها المخترعين في المحافل الدولية مثلوا خلالها اليمن، وحصدوا مراكز متقدمة عالمياً تفتخر بها بلادنا.

جاء ذلك خلال لقائه المخترع عوض خالد باحميش، الحاصل على الميدالية الفضية بمعرض آيتكس الدولي للاختراعات بماليزيا، بمشاركة دول العالم.

واستعرض المخترع باحميش نبذه عن اختراعه الذي شارك به في المعرض، وتم تقييمه عالمياً.

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ويعتبر المخترع باحميش الوحيد الذي مثل اليمن في معرض ماليزيا الدولي، داعياً الحكومة والمؤسسات إلى الاهتمام بهذه الشريحة من الشباب المبدعين والمخترعين، اللذين لديهم أفكار واختراعات تلامس احتياجات المجتمع، ويتم قبولهم في المشاركات الدولية، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيعهم على الاستمرار في إيجاد الحلول والأفكار التي تخدم التنمية والمجتمع .

وبدوره أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعداده للتعاون مع المخترعين وتشجيعهم ودعمهم في مختلف المجالات العلمية، مشيداً بدور مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، في تشجيع المخترعين واحتضانهم والاهتمام بهم تحت كيان واحد، مشيراً إلى أن المؤسسة كان لها الدور البارز في المشاركات الخارجية للمعارض الدولية للاختراعات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، تعتبر الوحيدة بالجمهورية اليمنية التي تحتضن المخترعين والمبدعين والباحثين من الشباب، وتضم أكثر من 230 مخترع وباحث، وتسعى لتحقيق ثورة علمية وصناعية يقودها 500 مخترع وباحث بحلول عام 2020م .