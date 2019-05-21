وساطة ترفع قطاع على القاطرات شبوة بعد احتجاج جنود على تأخر رواتبهم

كشفت تقارير إعلامية عن رفع قطاع نصبه جنود في محور عتق بمحافظة شبوة نتيجة وساطة بعد أن احتجوا بقطع أحد الطرقات احتجاجاً على تأخر رواتبهم.

ووفقاً للمصادر، بدأت مئات القاطرات والشاحنات، الأحد، بالدخول إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة صوب محافظات شمالية بعد إيقاف دام أياماً نتيجة قطاعين قام بهما جنود محور عتق التابع للمنطقة العسكرية الثالثة احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم، حسبما نقل موقع "نيوز يمن" الاثنين.

وقال مصدر عسكري، إن جنود محور عتق رفعوا القطاع على القاطرات بعد وساطات من السلطة المحلية وقيادات عسكرية التزمت للجنود بدفع الرواتب للشهور المتأخرة خلال اليومين القادمين.

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ونصب منسوبو المحور في 16 مايو الجاري قطاعاً غرب مدينة عتق بين محطة باسويد ومحطة الهمامي للقاطرات الذاهبة إلى مأرب والقادمة منها قبل أن يعززوه بقطاع آخر في المدخل الشرقي لعتق في خطوة للضغط على المنطقة العسكرية الثالثة التي منعت صرف مرتباتهم منذ عدة أشهر.

وأضاف المصدر إنه فور فتح الطريق، مساء الأحد، بدأت أكثر من ألف قاطرة وشاحنة بالدخول تباعاً إلى مدينة عتق في طريقها إلى محافظة مأرب ما تسبب في توقف حركة السير في المدينة.

ويعاني منسوبو محور عتق من ممارسات بحقهم تقوم بها قيادة المنطقة الثالثة، حيث تقوم بمنع صرف مرتباتهم لفترات طويلة وفرض خصميات على بعض المرتبات التي تصرفها بين حين وآخر، إضافة إلى شكاوى أسر الشهداء من عدم صرف مستحقاتهم وعدم إيفاد جرحى المحور للعلاج في الخارج أسوة بمنسوبي المنطقة في محافظة مأرب.