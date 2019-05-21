شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حضرموت تصدر بياناً نارياً ضد (عيدروس الزبيدي).. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قبائل وادي حضرموت بيانا هاما ترفض فيه جر المحافظة الى الصراعات والحروب.

واوضح البيان الذي تلقت وسائل الإعلام نسخة منه، انه جاء ردا على عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال البيان: نحن قبائل وادي حضرموت و عشائرها و كوادرها و علمائها، نعلن رفضنا القاطع لجر محافظتنا الى صراعات ليس لنا فيها لا ناقة و لا جمل.

وجددت القبائل في البيان وقوفها مع الدولة ‎اليمنية و قائدها.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي قد اعلن عن اعتزامه القيام بعملية عسكرية لتحرير محافظة حضرموت الوادي من ما اسماه الارهاب.

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