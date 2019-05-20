شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في محلات الصرافة بعد السقوط الكبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء الاثنين 20 - مايو - 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي (شراء) 144.5 - 144 البيع 145 - 144.8 Advertisements الدولار الامريكي (شراء) 547 - 550 البيع 553 - 552

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قلق في محلات الصرافة بعد السقوط الكبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء الاثنين 20 - مايو - 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.