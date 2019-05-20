شكرا لقرائتكم خبر عن قناة خليجية تنشر "أول صور" للهجوم الجوي على السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة "الجزيرة"، مساء أمس الأحد، صورا تظهر حجم الضرر الذي لحق بإحدى منشآت شركة "أرامكو" السعودية، بعد استهدافها من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقالت القناة القطرية إن "الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية تظهر الضرر الذي لحق بمحطة ضخ النفط رقم 8 التابعة للشركة السعودية".

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وذكرت القناة أن "الصور الملتقطة بعد يوم واحد من الهجوم، توضح الأضرار التي لحقت بالمحطة رقم 8 في خط الأنابيب "شرق غرب"، مؤكدة أن هذا الخط هو الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

كما تظهر الصور كسرا في أنبوب النفط بطول أربعة أمتار، وتسربا نفطيا غطى مساحة ألف متر مربع في اليوم التالي للهجوم الذي استهدف الأنبوب "مباشرة وبدقة"، وذلك حسب القناة.