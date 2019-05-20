شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سياسي : تعيين العميد ‘‘أحمد علي’’ في منصب رفيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سياسي جنوبي عن مقترحات يتم تناقشها للمرحلة القادمة في اليمن .

وزعم الناشط السياسي جابر محمد ان هناك الكثير من المقترحات التي تطرح وتناقش على الورق واحدة من هذه المقترحات وهي تشكيل حكومتين شمالية وجنوبية.









ورد للتو : الملك سلمان يفاجئ الجميع بدعوة عاجلة والشرعية اليمنية ترد بهذه الطريقة ..تفاصيل طارئة



Advertisements

وقال ان الاسماء المطروحة في حكومة الجنوب المرشحين لها هم امين عام المجلس الانتقالي احمد حامد لملس ووزير الداخلية المهندس احمد الميسري ومستشار رئيس الجمهورية احمد صالح العيسي .

وأضاف جابر ان الحكومة الشمالية والمرشحين لها هم احمد علي عبدالله صالح ورشاد العليمي وسلطان البركاني .

وأشار ان هؤلاء المذكورين في الحكومتين جميعهم ينتمون الى حزب المؤتمر .